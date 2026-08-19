Lichamen Belgen na 34 jaar teruggevonden op Zwitserse gletsjer

SION (ANP/BELGA) - De Zwitserse autoriteiten hebben met DNA-onderzoek de identiteit vastgesteld van twee mannen van wie de stoffelijke resten eind juli bij Saas-Grund in het kanton Valais werden gevonden. Het gaat zoals verwacht om een in 1992 39-jarige en een destijds 41-jarige Belg. Er werden volgens Belgische media in juli ook documenten aangetroffen die op hun identiteit wezen.

De twee mannen verdwenen in september 1992 tijdens een bergtocht op het Weissmiesmassief ten oosten van Saas-Grund. Ze gingen van een berghut op ruim 2700 meter hoogte over de berg Weissmies naar een hut aan de andere zijde van de berg. Daar zijn ze door slecht weer nooit aangekomen.

Er zijn meerdere zoekacties geweest, maar er werd enkel een rugzak teruggevonden. Door het smelten van een deel van een gletsjer werden de stoffelijke resten eind juli gevonden.