Sef wil dat Sophie Straat met rust wordt gelaten

Sef wil dat Sophie Straat met rust gelaten wordt door mensen die haar betichten van racisme. De rapper komt voor haar op nu de zangeres in het nieuws is gekomen door haar veelbesproken uitspraak dat "witte mannen" naar achteren moesten tijdens een optreden op Best Kept Secret. Donderdag werd bekend dat er "vele honderden" klachten binnen waren gekomen bij het bureau Discriminatie.nl. Ook het Openbaar Ministerie zegt aangiftes te hebben ontvangen.

"Lieve racisten, jullie weten allemaal precies wat Sophie Straat bedoelde toen ze een keertje de moshpit voor andere mensen toegankelijk wilde maken. Jullie waren er niet bij, gaan er niet bij zijn en zouden al helemaal niet in de pit gaan", schrijft Sef op Instagram. "Dus please, spaar ons de gespeelde verontwaardiging. Jullie willen gewoon graag een stok om mee te slaan, en zijn nu ineens zogenaamd boos over 'racisme'."

De rapper hoopt dat "deze komkommertijd snel voorbij is", vervolgt hij. "Laat Sophie met rust en ga je focussen op je eigen stiffe bezigheden. Dan bemoeien wij ons ook niet met Formule 1 of whatever jullie leuk vinden."

De post van Sef wordt door talloze BN'ers gesteund. Onder anderen Karel en Boaz van Goldband, Mula B, Akwasi, Monica Geuze, Cornald Maas, S10, Maan, Joshua Nolet, MEROL en Bente hebben het bericht geliket.