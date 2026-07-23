Piano Harry Bannink arriveert in geboortehuis Annie M.G. Schmidt

De piano van componist Harry Bannink is donderdag aangekomen in het geboortehuis van Annie M.G. Schmidt. Het initiatief Bij Annie Thuis wil een herdenkingsplaats maken van het geboortehuis van de schrijfster in Kapelle. Volgens de initiatiefnemers is de komst van de piano een belangrijke stap in het proces om de plannen voor het huis werkelijkheid te maken.

Bannink componeerde de muziek voor talloze liedjes en musicals van Annie M.G. Schmidt. De twee werkten onder meer samen aan Ja zuster, nee zuster, Heerlijk duurt het langst en Foxtrot. Bannink overleed in 1999, vier jaar na het overlijden van de schrijfster.

De organisatie noemt de komst van de piano "een tastbaar en bijzonder hoofdstuk" voor het behoud van het geboortehuis. Het initiatief is bedoeld om van het huis een ontmoetingsplek met een sociale lunchroom te maken, waar mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt werkervaring kunnen opdoen, gecombineerd met een interactieve culturele activiteit. "Dat juist de piano van Harry Bannink hier straks onderdeel van kan zijn, voelt heel bijzonder", laat de initiatiefnemer weten.

Het huis staat in een gebied waar nu nieuwbouwplannen voor worden ontwikkeld. Vooralsnog is het de bedoeling dat het Annie M.G. Schmidt-huis niet wordt gesloopt. De stichting heeft tot nu toe 130.000 euro aan toezeggingen ontvangen voor het behoud van het geboortehuis, onder meer door een succesvolle crowdfundingsactie.