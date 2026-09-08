Sef is dit jaar de winnaar van de Gouden Notekraker, de prijs voor de artiest of band met de bijzonderste en invloedrijkste muzikale liveprestaties van het afgelopen seizoen. Hij krijgt van de jury de voorkeur boven Gaidaa, Karsu, Suzan & Freek en Typhoon, heeft de organisatie achter de prijs bekendgemaakt.

In het juryrapport wordt Sefs artistieke ontwikkeling geprezen. "Hij bouwt al ruim twintig jaar consequent aan een volledig eigen universum; muzikaal, tekstueel en live, waarin kwetsbare persoonlijke twijfel, maatschappijkritiek en absurdistische humor naast elkaar bestaan", oordeelt de jury. "Hij staat voor artistieke duurzaamheid: relevant gebleven door zichzelf telkens opnieuw uit te vinden, zonder ooit opportunistisch te worden. Op het podium komen inhoud, muzikaliteit en overtuiging samen."

De Neon Notekraker, tot vorig jaar de Zilveren Notekraker, gaat naar de indorockgroep Nusantara Beat. De award is een aanmoedigingsprijs voor een opvallende nieuwkomer die zich in korte tijd nadrukkelijk heeft laten gelden op de Nederlandse podia. De overige genomineerden waren Hiqpy, Joël Domingos, Kay Slice en XXJULÍA.

De awards, die al sinds 1974 bestaan, worden op 22 september uitgereikt in het PAARD in Den Haag.