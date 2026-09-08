DEN HAAG (ANP) - Het dagelijks leven is in augustus gemiddeld 3,3 procent duurder geworden dan in dezelfde maand een jaar geleden. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) op basis van definitieve cijfers, die gelijk zijn aan de eerder gemelde snelle raming. De inflatie steeg daarmee ten opzichte van de 3,2 procent in juli.

Volgens het CBS is de inflatie in augustus vooral gestegen door hogere prijzen van goederen en diensten die Nederlandse consumenten in het buitenland aanschaffen. Het CBS kijkt voor het meten van de inflatie onder meer naar wat huishoudens uitgeven aan buitenlandse vakanties, zoals vliegtickets, hotels en pakketreizen. Als buitenlandse vakanties duurder worden, stijgt de inflatie in Nederland. Worden reizen juist goedkoper, dan drukt dat de inflatie.

Naast de prijzen in het buitenland werd de inflatie ook gestuwd door de stijging van de gasprijs. Door de oorlog in het Midden-Oosten, die eind februari begon, zijn de olie- en gasprijzen flink gestegen. In mei liep de inflatie daardoor al op tot 3,5 procent. In februari, voor het conflict, bedroeg de inflatie nog 2,4 procent.

Vakantie

Uitgaven tijdens de vakantie, zoals overnachtingen en restaurantbezoek, en aankopen over de grens zoals boodschappen en benzine waren volgens het CBS in augustus gemiddeld 7,4 procent duurder dan in dezelfde maand vorig jaar. In juli was dat 4,8 procent.

In vergelijking met juli stegen de prijzen voor consumenten in augustus met 0,3 procent. Het CBS plaatst daar wel een kanttekening bij. De tijdelijke seizoensinvloeden kunnen hier groot zijn, bijvoorbeeld bij kleding die in de uitverkoop wordt gedaan. Die afprijzingen zijn geen blijvende prijsdaling.

Eurozone

Op basis van de Europese meetmethode bedroeg de inflatie in Nederland afgelopen maand 2,8 procent, tegen 3 procent in juli. Dat de inflatie volgens deze rekenmethode is gedaald, komt volgens het CBS doordat de consumptie in het buitenland geen onderdeel uitmaakt van de Europese rekenmethode, maar wel van de eigen rekenmethode van het statistiekbureau.

In de eurozone steeg de inflatie in augustus naar 3,3 procent, van 2,9 procent in juli. De inflatie in de eurozone was daarmee hoger dan in Nederland. Dat komt volgens het CBS doordat de prijzen van voedingsmiddelen, dranken en tabak in Nederland lager waren dan in augustus vorig jaar, terwijl deze in de eurozone hoger waren. Daarnaast was de prijsstijging van energie en motorbrandstoffen in de eurozone groter dan in Nederland.