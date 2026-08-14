Het zesde seizoen van hitserie Only Murders in the Building krijgt een nieuwe naam. De serie gaat Only Murders in London heten. Deadline meldt dat dit bekendgemaakt is op de D23 Expo van Disney.

De serie gaat over drie amateurdetectives die in een gebouw in New York moorden oplossen. De hoofdrollen worden gespeeld door Steve Martin, Martin Short en Selena Gomez. In het vierde seizoen maakten zij al een uitstapje naar Los Angeles. Maar de zesde reeks speelt zich in het geheel in Londen af.

Eerder deze week werd al gemeld dat acteur Peter Capaldi een rol in de zesde serie gaat spelen. Ook zijn Dr Who-collega's Jodie Whitaker en David Tennant zullen in dit seizoen te zien zijn. Het is nog niet bekend wanneer Only Murders in London bij streamingdienst Disney+ te zien is.