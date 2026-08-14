Douwe Bob voert gesprekken met Amerikaanse platenmaatschappijen. Dat maakt RTL Boulevard bekend, dat hem sprak over zijn bezoek aan de Verenigde Staten, waar hij deze week optreedt met de Zac Brown Band.

De 33-jarige zanger vertelde donderdag al dat hij door de Amerikaanse countryband was uitgenodigd om tijdens twee optredens zijn nieuwe nummer Note to Self te spelen. De Zac Brown Band zag zijn optreden bij Eva en was daarvan onder de indruk. Vervolgens nodigde de groep Douwe Bob en zijn band uit om naar de Verenigde Staten te komen.

Douwe Bob doet daar Pittsburgh en Columbus aan. In Pittsburgh kreeg hij de kans Note to Self voor zo'n 20.000 mensen te spelen.