Selena Gomez ontkent beschuldigingen van effectenfraude rond Wondermind, het bedrijf voor mentale gezondheid dat ze samen met haar moeder Mandy Teefey en ondernemer Daniella Pierson oprichtte. Twee investeerders hebben het drietal aangeklaagd omdat ze zouden zijn misleid over onder meer de financiële middelen en het leiderschap van het bedrijf.

De investeerders zouden meer dan 1 miljoen dollar in Wondermind hebben gestoken. Volgens de aanklacht werden zij niet goed geïnformeerd over de financiële problemen bij het bedrijf.

"De beweringen dat Selena Gomez op welke manier dan ook betrokken zou zijn bij vermeende 'fraude' of ander laakbaar gedrag, slaan juridisch noch feitelijk ergens op", zegt haar advocaat Mathew S. Rosengart tegen People. "We zullen ons fel verzetten tegen deze valse beschuldigingen en dienen inderdaad een verzoekschrift in om de ongegronde claims tegen haar van tafel te vegen."