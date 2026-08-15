ROTTERDAM (ANP) - PSV heeft de eerste competitiezege van het nieuwe seizoen binnen. De titelverdediger uit Eindhoven won de uitwedstrijd tegen Excelsior (1-2), na een teleurstellend gelijkspel vorige week in het thuisduel met Fortuna Sittard (2-2).

PSV was veel sterker dan de thuisploeg, maar verzuimde na rust de spanning uit het duel te halen. Paul Wanner miste in de vijfde minuut een kans op de openingstreffer omdat hij te lang treuzelde. Hij zag de bal voor de voeten van Ruben van Bommel belanden. De linksbuiten schoot beheerst raak. Guus Til en Ivan Perišić misten voor rust kansen op een tweede treffer.

Casper Widell kopte Excelsior in de 54e minuut op gelijke hoogte na een voorzet van Irakli Yegoian. Twee minuten later leidde PSV weer. Ricardo Pepi had de bal voor het intikken, na goed voorbereidend werk van Sergiño Dest. Daarna miste PSV kans op kans en werd Excelsior niet meer gevaarlijk.

Lang spannend

Joey Veerman en Dest keerden terug in de basisformatie van PSV na een schorsing. Bij de thuisploeg ontbraken de geblesseerde Noah Naujoks en Gyan de Regt, die zijn zinnen heeft gezet op een transfer naar Holstein Kiel.

Aanwinsten Kodai Sano en Sven Mijnans zaten op de bank toen het duel begon. Sano, overgekomen van NEC, mocht na ruim een uur invallen. Hij was dicht bij een derde treffer voor PSV. De wedstrijd bleef lang spannend omdat ook de ingevallen Dennis Man een grote kans miste.

Aanvalsspel

Veerman kreeg veel ruimte om het aanvalsspel van PSV vorm te geven. De middenvelder wil zijn loopbaan graag voortzetten in het buitenland. Volgens verschillende media overweegt Borussia Dortmund werk te maken van zijn komst. Als de Duitse club haast maakt, dan kan het Veerman aantrekken voor een vastgestelde transfersom van 20 miljoen euro.

Alireza Jahanbakhsh viel na 74 minuten in bij Excelsior. De 32-jarige rechtsbuiten kwam afgelopen week transfervrij over van de Belgische club Dender na zijn optreden met Iran op het WK. Hij speelde eerder voor NEC, AZ, Feyenoord en sc Heerenveen in de Eredivisie. Excelsior begon het seizoen vorige week uitstekend met een uitzege bij het gepromoveerde SC Cambuur (0-4).