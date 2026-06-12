Selena Gomez ontkent sneer naar Taylor Swift

Selena Gomez heeft ontkend dat zij een sneer heeft uitgedeeld aan haar vriendin Taylor Swift. Op sociale media ontstond ophef nadat Gomez "lol" reageerde op een Instagrampost met foto's van Swift tijdens een basketbalwedstrijd van de New York Knicks.

Volgens Gomez werd haar reactie verkeerd geïnterpreteerd. In een bericht op Instagram Stories benadrukte ze dat haar opmerking geen belediging was en niet gericht was aan Swift. De zangeres legde uit dat ze reageerde op een andere foto in de reeks en grapte met vrienden met wie ze had gewed op de uitslag van de wedstrijd.

De speculatie ontstond omdat Swift zichtbaar aanwezig was bij de overwinning van de Knicks, terwijl Gomez fan is van de verliezende San Antonio Spurs. Gomez liet weten dat het volgens haar "maar een basketbalwedstrijd" was en benadrukte dat er geen sprake was van ruzie tussen de twee vriendinnen.