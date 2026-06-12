Marius Borg Høiby is komende maandag niet aanwezig als de rechtbank van Oslo uitspraak doet in de strafzaak tegen hem. Dat melden Noorse media. De zoon van kroonprinses Mette-Marit zal zijn veroordeling via een videoverbinding volgen, meldt de rechtbank aan persbureau NTB.

De 29-jarige Høiby zal om "gezondheidsredenen" niet aanwezig zijn. Wat deze redenen zijn, is niet bekendgemaakt. Zijn advocaat Ellen Holager Andenæs zegt tegen NTB dat Høiby de uitspraak vanuit de gevangenis volgt en dat de advocaten wel in de rechtbank zijn.

Høiby stond eerder dit jaar in een wekenlang proces terecht voor veertig misdrijven, waaronder een aantal verkrachtingen. Het Openbaar Ministerie heeft een straf van zeven jaar en zeven maanden tegen hem geëist.