Selma Blair biedt excuses aan na vermeend geweldsincident

Selma Blair heeft haar excuses aangeboden nadat ze voor de rechter was verschenen om een vermeend geweldsincident aan boord van een vliegtuig. In een video op sociale media sprak de actrice zich voor het eerst uit over de gebeurtenissen. Ze wordt ervan beschuldigd een stewardess te hebben geslagen en een politieagent en verpleegkundige te hebben geschopt.

"Ik heb in mijn leven nog nooit de intentie gehad om iemand pijn te doen of bang te maken", zei de 54-jarige Blair geëmotioneerd. "Aan de mensen die ik heb teleurgesteld, die ik heb gekwetst, die ik bang heb gemaakt, die ik heb laten schrikken: het spijt me enorm." Ook bedankte ze de mensen die haar na de gebeurtenissen hebben gesteund. "Dat betekende alles voor mij en mijn zoon", liet ze weten.

Blair, die zich nog niet over het vermeende incident had uitgesproken, vertelde dat ze zich de afgelopen weken stil had gehouden omdat er een "juridische kwestie gaande is". De actrice pleitte 12 oktober onschuldig op de twee aanklachten van mishandeling. Ze kwam daarna vrij op borgtocht.

Eerder schreven verschillende Amerikaanse media dat Blair tijdens de vlucht van Delta Airlines had geprobeerd een vliegtuigdeur te openen. Ook zou ze een stewardess hebben geslagen en anderen hebben gebeten. Later zou de actrice ook een politieagent tegen het hoofd hebben geschopt en in het ziekenhuis een verpleegkundige tegen de borst hebben getrapt.