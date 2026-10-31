Koning krijgt rondleiding door noodziekenhuis in Utrecht

Koning Willem-Alexander heeft zaterdagochtend een rondleiding gekregen door het Calamiteitenhospitaal in Utrecht. Het noodziekenhuis, dat alleen wordt opengesteld bij grote ongelukken of calamiteiten, was deze ochtend volop in bedrijf vanwege een grootschalige oefening met tientallen slachtoffers.

Nadat de koning op een militair oefenterrein in Amersfoort getuige was geweest van de geplande repatriëring van dertig gewonde militairen en een ongeluk waarbij een bus op een menigte was ingereden, arriveerde hij samen met een van de slachtoffers daarvan per ambulance in Utrecht, waar het noodziekenhuis is gevestigd in het UMC.

De koning werd na aankomst direct meegenomen naar de crashroom, waar hij uitleg kreeg over de beoordeling van binnengekomen patiënten. Ondertussen lagen hier en daar zogenaamde slachtoffers op een bed of werd er om ruimte gevraagd om een bed te laten passeren. Alle aanwezigen, van medisch personeel tot de slachtoffers, lieten zich nauwelijks afleiden door de aanwezigheid van het staatshoofd. Die stelde op zijn beurt ook vooral vragen aan de mensen die hem rondleidden en liet de anderen hun werk doen.

Commandopost

De koning bezocht ook de medium- en de low care-verpleegafdelingen, waar de slachtoffers verder worden behandeld. Ook keek hij mee in de commandopost, waar de medisch leider net begon aan de tweede briefing van de dag. Artsen, verpleegkundigen, coördinatoren en veiligheidsmensen gaven er om beurten updates over hun afdelingen, bijvoorbeeld over hoeveel bedden en operatiekamers ze nog vrij hadden.

De koning nam tot slot ook een kijkje in het stiltecentrum van het UMC, waar bij opening van het Calamiteitenhospitaal de opvang van familie van slachtoffers is gehuisvest. Ook hier zaten mensen in groepjes te praten alsof het allemaal echt was. Na ongeveer anderhalf uur nam de koning afscheid en vertrok. De oefening gaat nog door tot circa 14.00 uur. Het Calamiteitenhospitaal is een samenwerking tussen het UMC Utrecht, Defensie en het ministerie van VWS.