De dramaserie over de ontvoering van Toos van der Valk is vanaf 26 november te zien op Netflix. Dat heeft de streamingdienst dinsdag bekendgemaakt. De serie verschijnt precies 44 jaar na de ontvoering van de vrouw van horecaondernemer Gerrit van der Valk.

Lies Visschedijk en Frank Lammers spelen de hoofdrollen van Toos en Gerrit van der Valk. Het echtpaar runt jarenlang de bekende hotelketen, totdat Toos in 1982 wordt ontvoerd door een Italiaanse bende. De ontvoerders hadden het oorspronkelijk op haar man gemunt.

Visschedijk laat in een verklaring weten onder de indruk te zijn van het verhaal van Toos. "Wat mij in Toos raakt, is haar enorme veerkracht en waardigheid onder de meest angstaanjagende omstandigheden", aldus de actrice. "Juist daarom voelde het als een grote verantwoordelijkheid om haar verhaal met veel respect neer te zetten."

Beladen hoofdstuk

De familie Van der Valk noemt de ontvoering, ook jaren later, "een beladen hoofdstuk in hun leven". "Het is bijzonder dat hier nu opnieuw aandacht voor is en dat ons verhaal door zo'n sterke cast zeer meeslepend tot leven wordt gebracht", laat de familie via Netflix weten.

Ook Gijs Blom, Joy Verberk, Richelle Plantinga, Jim Deddes en Juda Goslinga maken deel uit van de cast. De serie is geschreven door Maaik Krijgsman en Carl Joos. De regie is in handen van Inti Calfat en Dirk Verheye.