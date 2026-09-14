Seth Rogen verbaasd over oeuvreprijs op filmfestival van Toronto

Seth Rogen heeft met verbazing gereageerd op de oeuvreprijs die hij zondag kreeg op het filmfestival van Toronto, zo schrijft The Hollywood Reporter. De 44-jarige Canadese acteur en producent grapte dat hij het wel erg vroeg vond voor zo'n prijs.

"Weet TIFF iets wat ik niet weet? Hebben jullie soms een brief van mijn dokters gekregen?", zei hij toen hij de award in ontvangst nam. Rogen was in Toronto voor twee films. Hij heeft een rol in de film Babies, geregisseerd door zijn vrouw Lauren Miller Rogen, en produceerde samen met haar de animatiefilm Tangles.

Ook Helen Mirren, Penélope Cruz en Isabelle Huppert kregen zondag een prijs. Het filmfestival van Toronto vindt plaats van 10 tot en met 20 september.