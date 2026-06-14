Seth Rogen heeft gezegd dat hij geen plannen heeft om ooit nog samen te werken met James Franco. Ook laat de acteur weten dat hij al lange tijd geen contact meer heeft met zijn voormalige collega en vriend.

In een interview met The New York Times werd Rogen gevraagd naar zijn relatie met Franco. "Ik heb al heel lang niet meer met hem gesproken", zegt hij. "Ik heb geen plannen om met hem samen te werken."

Rogen en Franco werkten jarenlang samen aan films als Pineapple Express, This Is the End en The Interview. De twee leerden elkaar eind jaren negentig kennen op de set van de serie Freaks and Geeks.

Grensoverschrijdend gedrag

De carrière van Franco liep in 2018 een flinke deuk op nadat meerdere vrouwen hem beschuldigden van seksueel grensoverschrijdend gedrag. Twee voormalige acteerstudenten spanden later een rechtszaak tegen hem aan. Franco trof in 2021 een schikking.

Rogen liet eerder al weten niet van plan te zijn opnieuw met Franco samen te werken. In zijn nieuwe interview bevestigt hij dat daar niets in is veranderd.