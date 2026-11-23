Sex and the City-ster John Corbett en zijn vrouw Bo Derek hebben zich ontfermd over de hond van de begin 2025 overleden acteur Gene Hackman. Volgens People had het sterrenkoppel in eerste instantie bedankt voor de Duitse herder. Maar zodra ze een foto zagen van de hond, die Bear heet, waren ze verkocht. Het stel had al twee Duitse herders.

Bear was een van de drie honden van Hackman en zijn vrouw, Betsy Arakawa. Zij werden samen dood aangetroffen in hun huis in Santa Fe. Hackman was overleden aan de gevolgen van hart- en vaatziekten. Zijn vrouw was iets voor haar echtgenoot overleden aan de gevolgen van het hantavirus.

Het echtpaar werd pas dagen na het overlijden van Hackman gevonden. Een van de honden, de kelpie Zinna, was inmiddels overleden door uitdroging. De andere twee honden, Bear en Nikita, leefden nog wel. Zij hielpen het reddingsteam om op het landgoed de lichamen van Hackman en zijn vrouw te vinden. Voor Nikita werd al eerder een nieuw thuis gevonden.