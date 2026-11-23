Prinses Charlène heeft zondag samen met haar broer Gareth Wittstock de presentatie van nieuwe rugbyshirts van de teams Monaco Impis en Umusa bijgewoond. De ceremonie vond plaats in de Salon Blanc van het Casino van Monte Carlo. Ook de spelers, trainers, staf en de sponsors waren aanwezig, meldt het Monegaskische hof op Instagram.

Monaco Impis (mannen) en Umusa (vrouwen) hebben zich voor het eerst gekwalificeerd voor het rugbytoernooi LIT Florida International 7s. Dit toernooi wordt 28 november gehouden in Tampa Bay in Florida.

De teams werden in 2017 op initiatief van Charlène opgericht om het Monegaskische rugby internationaal op de kaart te zetten, schrijft het hof. De teams bestaan uit Monegaskische en internationale rugbyers.