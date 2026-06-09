Shahine El-Hamus heeft een rol in het aankomende Nederlandse kostuumdrama Grand Hotel aan Zee. Ook Eliyha Althena, Josephine Arendsen, Marie-Mae van Zuilen, Nils Verkooijen en Kes van den Broek zijn toegevoegd aan de cast, meldt omroep KRO-NCRV.

De nieuwe castleden voegen zich bij Thekla Reuten, Joes Brauers, Florence Vos Weeda, Mustafa Duygulu, Daan Schuurmans en Malou Gorter, die eerder al waren aangekondigd. De serie is vanaf december te zien bij NPO Start.

Grand Hotel aan Zee gaat over een vrouw (Reuten) die aan het begin van de twintigste eeuw een hotel aan de Noordwijkse kust wil uitbouwen tot dé bestemming voor de Europese elite. Daarbij krijgt ze als vrouw te maken met verschillende obstakels. Daarnaast raken personeel, hotelgasten en dorpsbewoners betrokken bij intriges, opbloeiende liefdes en onverwachte wendingen.