De Franse zanger Patrick Bruel (67) blijft 24 uur langer in hechtenis. Het Openbaar Ministerie in Nanterre, een voorstad van Parijs, maakte dit dinsdag bekend, meldt Belga. De hechtenis wordt verlengd in een onderzoek naar seksueel geweld.

Bruel wordt sinds maandagochtend ondervraagd door de politie in Parijs. Het OM maakte maandag bekend dat het onderzoek gaat om dertien mogelijke slachtoffers. Bruel blijft vastzitten tot woensdagochtend.

De zanger heeft de beschuldigingen tot nu toe steeds ontkend. In een verklaring lieten zijn advocaten maandag weten dat Bruel al langer had aangegeven beschikbaar te zijn voor justitie en dat hij zal meewerken aan het onderzoek.

Bruel is onder meer bekend van het nummer Casser la voix, waarvan de liveversie begin jaren 90 ook in Nederland een grote hit werd. Het nummer staat ook al jaren in de NPO Radio 2 Top 2000.