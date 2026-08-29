Shailene Woodley werd uit Spider-Man geknipt

Shailene Woodley is naar eigen zeggen uit de film The Amazing Spider-Man 2 geknipt. In de film, die in 2014 in première ging, zou Woodley de rol vertolken van Mary Jane Watson, het vriendinnetje van Spider-Man. Maar scènes die ze had gedraaid met Andrew Garfield, die Spider-Man speelde, haalden uiteindelijk de film niet.

In gesprek met de Amerikaanse acteursvakbond SAG-AFTRA vertelt de 34-jarige actrice dat ze in eerste instantie ontzettend blij was toen ze gecast werd voor de rol. "Spider-Man is mijn favoriete superheld en Mary Jane was mijn favoriete personage toen ik opgroeide. Dus toen ik de rol kreeg, dacht ik: 'dit is zo geweldig!'" In totaal hadden Woodley en Garfield drie scènes met elkaar opgenomen.

Een jaar later kreeg Woodley een telefoontje dat de scènes uit de film werden geschrapt. "Ik reageerde van: 'wat? hoe bedoel je?' Waarop zij zeiden: 'we hebben in deze laatste film een hoop nieuwe personages geïntroduceerd'", blikt de actrice terug. Daarnaast vonden de makers van de film dat de focus moest liggen op de relatie tussen Peter Parker en Gwen Stacy, gespeeld door Emma Stone.

Het plan was om Woodley alsnog te introduceren in een vervolgfilm nadat Gwen Stacy zou overlijden, maar The Amazing Spider-Man 3 is er nooit gekomen. "Van die herintroductie is het nooit gekomen. Dat is tenminste wat mij is verteld, maar ja, wie weet wat de waarheid is? Misschien was ik wel verschrikkelijk en dachten ze: 'dit kunnen we niet maken.'"