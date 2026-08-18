Shakira bezoekt aardbevingsgebied en belooft bouw tien scholen

Shakira heeft scholen bezocht in Colombia die beschadigd zijn geraakt door de zware aardbeving in het land. Ze heeft toegezegd te helpen bij de bouw van minstens tien nieuwe scholen in Quibdó, de hoofdstad van de Colombiaanse provincie Chocó. De aardbeving van vorige week met een kracht van 7.4 kostte 280 mensen het leven.

Tijdens haar verrassingsbezoek ging de Colombiaanse zangeres met kinderen op de foto en omhelsde ze hen. "Wat me het meest zorgen baart, is dat de scholen niet herbouwd worden als deze noodsituatie voorbij is", vertelde Shakira ter plaatse aan journalisten. "Elke dag dat kinderen niet naar school gaan, is een dag waarop ze hun toekomst mislopen."

Het epicentrum van de aardbeving lag in Chocó, een van de armste regio's van Colombia. Shakira heeft een stichting die al 22 jaar actief is in de regio en twee scholen realiseerde waar honderden leerlingen hun diploma hebben behaald. "Het is een plek waar ik van hou, een plek waar ik onze leerlingen in de klas heb zien groeien," zei Shakira in een video die door de Colombiaanse nieuwszender La FM op X werd gedeeld. De zangeres maakte tevens bekend dat Global Citizen en Live Nation elk een bedrag van 500.000 dollar hebben toegezegd voor het herstel.

Maandag zei de Colombiaanse president Abelardo De La ⁠Espriella dat de economische schade van de aardbeving in Colombia vorige week waarschijnlijk oploopt tot ruim 9,5 miljard dollar (ruim 8 miljard euro). Het gaat om een voorlopig cijfer.