Depay blijft toch langer voetballen bij Braziliaans Corinthians

SÃO PAULO (ANP) - Memphis Depay blijft toch bij Corinthians. De 32-jarige voetballer heeft zijn overeenkomst bij de Braziliaanse voetbalclub verlengd. Dat heeft clubvoorzitter Osmar Stabile naar buiten gebracht. Depay zou een contract tot juni 2028 tekenen.

Depay leefde de afgelopen tijd in onmin met de club en dreigde te vertrekken. Hij wordt dinsdag weer op het trainingsveld verwacht. Het is nog niet duidelijk of Depay mee kan doen aan de return in de achtste finale van de Copa Libertadores tegen Rosario Central. De eerste wedstrijd eindigde in 0-0.