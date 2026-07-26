Shania Twain wil groots uitpakken voor dertig jaar Come On Over

Shania Twain wil volgend jaar uitgebreid stilstaan bij het dertigjarig jubileum van haar album Come On Over. De countryzangeres zegt in gesprek met de Britse krant The Sun dat de plannen daarvoor inmiddels in de maak zijn.

"We zijn net begonnen met plannen. Het is een beetje alsof je een bruiloft organiseert", zegt Twain. "Het was zo'n bijzonder moment dat ik het groots wil vieren."

Op de suggestie dat ze het album tijdens concerten in zijn geheel live zou kunnen uitvoeren, reageerde Twain enthousiast. "Dat is een geweldig idee. Zeker."

Come On Over verscheen in 1997 en groeide uit tot het bestverkochte studioalbum van een vrouwelijke artiest ooit. Twain bracht vrijdag haar zevende studioalbum Little Miss Twain uit.