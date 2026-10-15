Sharon Osbourne vond het emotioneel zwaar om de film over het laatste concert van haar overleden man Ozzy Osbourne te bekijken. Dat vertelt ze aan Rolling Stone, in aanloop naar de bioscooprelease van Ozzy & Black Sabbath: Back to the Beginning.

"Het was heel moeilijk om grote delen van de film te bekijken. Ik moest wel, maar het was heel, heel moeilijk", zegt Sharon. Tegelijkertijd kijkt ze met trots terug op het optreden. "Het is bitterzoet. Alles aan de show was geweldig en het was een vreugdevolle gebeurtenis die de muziekgeschiedenis in zal gaan."

Ozzy gaf op 5 juli 2025 zijn afscheidsconcert in Birmingham, samen met zijn voormalige band Black Sabbath. Hij overleed zeventien dagen later op 76-jarige leeftijd.

Volgens Sharon zou de zanger trots zijn geweest op de concertfilm. "Hij zou zeggen: wat heb ik een geluk gehad." De film verschijnt later deze maand in de bioscoop.