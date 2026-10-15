DEN HAAG (ANP) - Nederland en Frankrijk hebben voor het eerst overlegd over samenwerking op het gebied van kernwapens. "Het gesprek met Frankrijk over nucleaire afschrikking is een belangrijke stap", aldus minister Dilan Yeşilgöz (Defensie, VVD).

President Emmanuel Macron kondigde in maart aan de Franse nucleaire paraplu te willen delen met een aantal andere Europese NAVO-landen. Het zou er uiteindelijk toe kunnen leiden dat Franse kernwapens in andere Europese landen worden gestationeerd.

Het overleg was woensdag in de Franse hoofdstad, meldt Defensie. "Tijdens de vergadering zijn de mogelijkheden besproken voor verdere versterking van de Europese dimensie van nucleaire en conventionele afschrikking. Ook is gesproken over de bredere veiligheidsrelatie tussen Frankrijk en Nederland."

Europese NAVO-landen moeten meer verantwoordelijkheid nemen voor hun verdediging. De Amerikanen richten zich steeds meer op Azië en de dreiging van China. De Amerikaanse nucleaire afschrikking blijft in Europa. De Franse bescherming is "extra", zei Macron bij zijn aankondiging.