Sharon Stone en John Stamos worden geëerd tijdens het Humanitarian Awards Dinner. Het diner vindt plaats op 10 september in Los Angeles, in aanloop naar de uitreiking van de Emmy's. Tijdens dit jaarlijkse evenement worden mensen uit de entertainmentwereld geëerd die een verschil hebben gemaakt door hun maatschappelijke betrokkenheid en inzet voor belangrijke doelen.

Actrice Sharon Stone, die eerder een Emmy won en voor een Oscar genomineerd werd, wordt geëerd vanwege haar inzamelingsacties voor onderzoek naar hiv/aids. De actrice is bekend van haar rollen in Basic Instinct, The Practice en Euphoria. Stamos, bekend van Palm Royale en Full House, wordt erkend voor zijn rol als ambassadeur voor Childhelp. "Ze hebben hun invloed gebruikt om levens te verbeteren, gemeenschappen te versterken en kansen voor anderen te creëren", verklaart de voorzitter van Creative Coalition, die de avond organiseert.

Anderen die deze avond erkend worden voor hun nobele werk zijn onder meer Simran Baidwan, scenarioschrijfster en uitvoerend producent van The Pitt, en Cara Buono, actrice in Stranger Things en Mad Men.