BIRMINGHAM (ANP) - Jorinde van Klinken bereikte in de finale van het kogelstoten bij de EK atletiek in Birmingham precies wat ze voor ogen had: een medaille en een persoonlijk record. De vreugde was groot. "Ik heb helemaal niets negatiefs te vertellen over deze wedstrijd", zei ze na afloop in het Alexander Stadium.

Net als twee jaar geleden op de EK in Rome won Van Klinken zilver en stond ze op het podium naast Europees kampioene Jessica Schilder. "De laatste stoot van Jessica van 20,73 meter was bizar, dat is voor mij niet haalbaar. Maar ik was wel enorm blij met mijn persoonlijke record van 19,64 in mijn eerste stoot."

Van Klinken vond deze medaille veel mooier dan die van twee jaar geleden. "Jessica en ik waren toen verbaasd dat we met hele matige afstanden goud en zilver haalden. Deze keer hebben we allebei ons beste niveau laten zien en voelt het veel meer als verdiende medailles. Bovendien is het fenomenaal knap dat het weer is gelukt om één en twee te worden in een sport waarin het niveau wereldwijd blijft stijgen."