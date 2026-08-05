Shawn Mendes is weer gelukkig in de liefde. De 27-jarige Canadese zanger heeft via Instagram bevestigd een relatie te hebben met het Braziliaanse model en actrice Bruna Marquezine. Mendes maakt daarmee een einde aan de geruchten die al een aantal maanden rondgingen.

In een bericht op Instagram waarin hij haar feliciteert met haar verjaardag, spreekt de zanger lovend over Marquezine. "Je bent een lichtpuntje en een moederfiguur in elke ruimte waar je binnenkomt. Ik wil niet al te sentimenteel klinken, maar je hebt mijn leven echt veranderd, en ik ben je ontzettend dankbaar", schrijft de zanger. Bij het bericht plaatst hij een reeks video's en foto's van zijn nieuwe vriendin.

Mendes had eerder onder meer een relatie met zangeres Camila Cabello. De twee gingen in 2021 uit elkaar, maar waren in 2023 korte tijd opnieuw samen. In december 2025 werden de zanger en Marquezine voor het eerst samen in het openbaar gezien.