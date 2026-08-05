LandelijkBuitenlandPolitiek
Entertainment
Gezondheid
Zakelijk
Sport
Vnieuws
NL12
Over ons
Spelletjes

Blushelikopters blijven voorlopig aan de grond

05 aug , 9:56Landelijk
anp050826104 1
ANP
Voeg toe als voorkeursbron op Google
OOSTRUM (ANP) - De blushelikopters van Defensie blijven voorlopig aan de grond. Aanvankelijk zouden woensdag rond 11.00 uur opnieuw twee blushelikopters gaan helpen bij het bestrijden van de natuurbrand in Limburg. Maar de brandweer heeft aangegeven de hulp vanuit de lucht toch niet nodig te hebben, meldt een woordvoerder van Defensie.
De helikopters blijven wel "standby" staan volgens de woordvoerder.
De brand in natuurgebied Boschhuizerbergen in Oostrum, ten oosten van Venray, is nog niet onder controle.
loading

Loading