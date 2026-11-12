Shownieuws vervalt door extra uitzending Nieuws van de Dag

Op SBS6 is donderdagavond een extra uitzending van Nieuws van de Dag te zien, waarin wordt stilgestaan bij de recente ontwikkelingen in politiek Den Haag. Dat maakte Talpa donderdag bekend. Vanwege de extra uitzending van het nieuwsprogramma komt Shownieuws te vervallen.

In de reguliere uitzending, die rond 18.00 uur begint, zijn onder anderen oud-ministers Halbe Zijlstra (VVD) en Fleur Agema (PVV) te gast. Zij voegen zich bij journalist Pim Sedee en opiniemaker Wierd Duk. Donderdag wordt in de Tweede Kamer gedebatteerd over het belastingplan, dat voor spanningen zorgt in de coalitie en het kabinet.

Later op de avond worden in Hart van Nederland om 22.45 uur de laatste ontwikkelingen besproken. Aansluitend om 23.00 uur volgt een extra uitzending van Nieuws van de Dag, waarin met gasten "verder wordt ingezoomd op de laatste politieke situatie".