Koning Willem-Alexander heeft donderdag deelgenomen aan een militaire oefening waarbij een vijandelijke drone moest worden uitgeschakeld. Dat deed hij tijdens een bezoek aan de drone-eenheden van de Koninklijke Landmacht en het Korps Mariniers op het oefenterrein de Vlasakkers bij de Bernhardkazerne in Amersfoort. Daar liet de koning zich bijpraten over de ontwikkelingen op het gebied van drones bij Defensie.

Voordat de oefening begon, kreeg de koning uitleg over verschillende apparaten waarmee drones kunnen worden gedetecteerd, verstoord of uitgeschakeld. Daarna deed hij een vest met sensoren aan en kreeg een helm en koptelefoon op.

Tijdens de oefening werd het voertuig waarin Willem-Alexander zat gedetecteerd door een drone. Daarop stapten de koning en de andere militairen uit en zocht hij een positie om de drone uit de lucht te schieten. Ook lagen militairen gecamoufleerd in de berm. Bij de oefening werd niet geschoten met echte kogels, dus de drone bleef in de lucht, maar de missie was geslaagd.

Na afloop kon de oefening worden teruggekeken op schermen en geëvalueerd. De koning kreeg te horen dat met de gebruikte techniek heel nauwkeurig kan worden gekeken hoe militairen tijdens een oefening handelen en waar ze op kunnen verbeteren.