De Australische zangeres Sia heeft de rechtbank in Los Angeles gevraagd het huwelijk tussen haar en haar man Dan Bernard juridisch te ontbinden. De zangeres wil het huwelijk officieel afronden, ondanks dat niet alle juridische geschillen tussen de twee zijn opgelost, meldt People op basis van rechtbankdocumenten. "Dan en ik verdienen de kans om verder te gaan met ons leven", schrijft Sia in het verzoek.

"Ik kijk ernaar uit om dit hoofdstuk af te sluiten", schreef de zangeres dinsdag op X. Volgens People heeft ze het over haar scheiding. "Mijn aandacht blijft uitgaan naar mijn rol als liefdevolle ouder en naar een vredig, zinvol en creatief leven." Volgens Sia heeft hun huwelijksstatus geen effect op de lopende zaken tussen haar en Bernard.

Sia en Bernard trouwden in 2023 en kregen een jaar later een kind. In 2025 vroeg Sia een scheiding aan. Sindsdien zijn zij het eens geworden over onder meer de voogdij over hun zoon en de alimentatie. De geschillen die nog lopen, gaan over een transactie rondom de catalogus van Sia, cryptovaluta's en persoonlijke bezittingen.