Sick of It All-frontman Lou Koller (59) overleden

Lou Koller, de frontman en medeoprichter van de Amerikaanse hardcoreband Sick of It All, is op 59-jarige leeftijd overleden. Dat heeft de band vrijdag bekendgemaakt via sociale media. Koller leed aan slokdarmkanker.

"Met onbeschrijfelijk verdriet delen we onze wereldwijde hardcore-familie mee dat onze broer Lou Koller is overleden", schrijft de band op Instagram. "We hebben een geliefde vriend en een iconische frontman verloren."

Koller maakte in 2024 bekend dat in zijn slokdarm een tumor was vastgesteld en dat de tournee van de band moest worden stilgelegd. "Zijn strijd is nu voorbij en hij kan eindelijk rusten", aldus de bandleden van Koller.

Koller richtte Sick of It All op in 1986 samen met zijn broer Pete. De band bracht in totaal twaalf studioalbums uit, waaronder Blood, Sweat and No Tears, Just Look Around en Scratch the Surface.