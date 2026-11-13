Sienna Spiro zegt optreden bij Australische muziekprijzen af

Sienna Spiro heeft een optreden tijdens de uitreiking van de Australische muziekprijzen afgezegd. De 21-jarige artiest uit Londen zegt op Instagram dat haar recente tournee "zijn tol heeft geëist op mij en mijn stem". Voor haar My House World Tour trad Spiro de afgelopen weken bijna twintig keer op in Noord-Amerika.

"Het spijt me ontzettend dat ik dit jaar niet bij de ARIA Awards aanwezig kan zijn", aldus Spiro. "Hoe graag ik er ook bij had willen zijn, ik moet naar mijn lichaam luisteren en het de rust geven die het nodig heeft."

Spiro wordt tijdens de veertigste editie van de ARIA Music Awards in Sydney vervangen door de Australische band Blusher. De jonge artieste komt in januari wel weer naar Australië voor haar My House World Tour.