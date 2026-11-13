DEN HAAG (ANP) - Meerdere Nederlandse organisaties ondervinden hinder als gevolg van de wereldwijde storing bij Microsoft 365. Applicaties als Outlook en Teams zijn door de storing niet of beperkt beschikbaar.

Onder meer de gemeenten Leeuwarden, Bergen en Twenterand melden dat hun digitale bereikbaarheid beperkt is door de storing. "Het kan bijvoorbeeld langer duren voordat we e-mails ontvangen of beantwoorden", schrijft Twenterand op de website. De provincie Noord-Holland is minder goed bereikbaar per e-mail. Op X laat de provincie weten dat ze wel telefonisch te bereiken is voor vragen.

Ook de rechtspraak is gedupeerd. E-mails kunnen vaak niet worden verstuurd of ontvangen, maar de rechtbanken zijn vooralsnog wel telefonisch bereikbaar.

UTwente en de Radboud Universiteit waarschuwen studenten dat zij problemen kunnen ervaren met het gebruik van Microsoft 365-diensten. SURF, de organisatie die het gezamenlijke computernetwerk van onder meer universiteiten en hogescholen regelt, is ook getroffen.