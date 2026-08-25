Simon Cowell mist AGT-liveshows vanwege operatie

Simon Cowell neemt de komende tijd een pauze bij America's Got Talent (AGT). Media als People en TMZ schrijven dat het jurylid een routineoperatie aan zijn rug moet ondergaan. Naar verwachting is hij over een paar weken weer terug.

Het is nog niet bekend wie Cowell zal vervangen tijdens diens afwezigheid. De 66-jarige Brit, die bekendstaat om zijn ongezouten meningen, vormt dit seizoen van AGT de jury met Howie Mandel, Sofía Vergara en Mel B.

Cowell heeft de afgelopen jaren vaker problemen gehad met zijn rug. In 2020 viel hij lelijk met een elektrische fiets, waarbij hij zijn rug op meerdere plekken brak.