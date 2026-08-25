Saoirse Ronan zou graag Bond-schurk spelen

De nieuwe acteur die James Bond gaat spelen is nog niet bekend, maar Saoirse Ronan zou graag een rol spelen in de filmreeks als schurk. Dat zegt de Ierse actrice in een interview met Empire.

"Ik heb gezegd dat ik een Bond-schurk wil spelen en ik ben bloedserieus", aldus Ronan. "Ik denk dat het heel interessant zou zijn om een jonge vrouwelijke schurk te hebben", vervolgt de 32-jarige actrice. "Vanuit dramatisch oogpunt zou het interessant zijn om iemand te zien die al die opgekropte woede ergens op kan richten, vooral voor meisjes en jonge vrouwen."

De zoektocht naar de acteur die Daniel Craig opvolgt als geheim agent 007 is inmiddels begonnen. Verschillende potentiële namen doen de ronde, onder wie Callum Turner en Jacob Elordi. Ook Jack Lowden, de man van Ronan, wordt genoemd als mogelijke kandidaat.