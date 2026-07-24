Simon Pegg verzorgt stem van Balrog in LotR-serie

Simon Pegg verzorgt de stem van de Balrog in het nieuwe seizoen van Prime Video-serie Lord of the Rings: The Rings of Power. Het demonische monster, dat ook te zien is in Peter Jacksons verfilming The Fellowship of the Ring, maakt in het nieuwe seizoen zijn debuut. Het is voor het eerst dat de Balrog zal spreken.

Andere nieuwe toevoegingen aan de cast zijn Eddie Marsan, Andrew Richardson en Adam Young, is vrijdag bekendgemaakt tijdens San Diego Comic-Con. Daar werd ook de eerste trailer van de nieuwe reeks vertoond.

De derde reeks van The Rings of Power telt acht afleveringen, waarvan de eerste vier op 11 november online komen. De serie speelt zich duizenden jaren voor de gebeurtenissen uit The Hobbit en The Lord of the Rings af.