International Summerville verruilt West Ham United voor Al-Hilal

RIYAD (ANP) - Oranje-international Crysencio Summerville verruilt West Ham United voor Al-Hilal in Saudi-Arabië. De 24-jarige aanvaller heeft vrijdag bij de club uit Riyad een contract voor vier jaar getekend.

Summerville doorliep de jeugdopleiding bij Feyenoord en werd door de Rotterdamse club verhuurd aan FC Dordrecht en ADO Den Haag. Hij verhuisde naar Leeds United dat hem in 2024 verkocht aan West Ham United. Summerville had in Londen nog een contract tot medio 2029.

Verschillende clubs, waaronder Manchester United en AS Roma, hadden interesse in Summerville, die zijn doorbraak beleefde bij Oranje op het WK met twee doelpunten. Al-Hilal, dat afgelopen seizoen als tweede eindigde in de Saudi Pro League, zou naar verluidt zo'n 80 miljoen euro en veel meer salaris over hebben voor de aanvaller.