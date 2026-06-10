Simone Ashley heeft zich aangesloten bij de cast van seizoen 6 van de Disney+-serie Only Murders in the Building. Dat meldt onder meer het Amerikaanse vakblad Deadline.

Naast de Amerikaanse actrice zijn ook Jennifer Saunders, Sean Teale, Amar Chadha-Patel, Rhea Norwood, Matthew Beard en Sharon Horgan te zien in het aankomende seizoen van de serie. Selena Gomez, Steve Martin en Martin Short keren opnieuw terug in de hoofdrollen.

Only Murders in the Building vertelt het verhaal van amateurdetectives Mabel, Charles en Oliver, die in hun podcast moorden oplossen. Het komende seizoen van de hitserie speelt zich voor het eerst af in het Verenigd Koninkrijk. Details over het plot en de releasedatum zijn nog niet bekend.