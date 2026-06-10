Callum Turner houdt zich op de vlakte over de geruchten dat hij de nieuwe James Bond zou kunnen worden. In een coverstory van The Hollywood Reporter, waarin de Brit centraal staat, zegt de acteur "niets" te weten.

"Ik weet echt net zoveel als jij", reageert Turner als het onderwerp ter sprake wordt gebracht. Op de vraag of hij interesse zou hebben, wilde hij geen commentaar geven. Wel wilde hij kwijt dat hij het Bond-gedoe wel vermakelijk vond. "Zelfs je beste vrienden vragen het je, mensen met wie je al tien jaar niet hebt gesproken. Ik weet echt niets! Ik vind het gewoon best grappig."

Sinds in mei bekend werd dat de audities voor de nieuwe acteur die James Bond gaat spelen zijn begonnen, draait de geruchtenmolen op volle toeren. De 36-jarige Turner wordt door velen gezien als een favoriet.

In hetzelfde coververhaal spreekt in ieder geval George Clooney zijn goedkeuring voor Turner uit. Clooney regisseerde de film The Boys in the Boat, waarin Turner de hoofdrol speelde. "Ik hoop dat Callum de volgende Bond wordt. Hij is lang en knap, charmant en Brits, dus ik denk dat hij de perfecte man is", aldus Clooney.