Simpsons-schrijver die president Trump voorspelde, zelf kandidaat

Dan Greaney, de schrijver van The Simpsons die 25 jaar geleden al voorspelde dat Donald Trump president van de Verenigde Staten zou worden, heeft zichzelf kandidaat gesteld voor de verkiezingen van 2028. In een video op Instagram maakte de voormalig scenarioschrijver van de bekende animatieserie zijn kandidatuur bekend.

Greaney schreef onder meer de aflevering Bart to the Future uit 2000. Hierin wordt een toekomstbeeld geschetst waarin Lisa als nieuwe president van de VS Donald Trump opvolgt. Het land zit in deze versie van de toekomst in diepe schulden na het presidentschap van Trump en is zelfs blut. Trump was in die tijd nog vooral bekend als ondernemer.

Volgens Greaney zou de Amerikaanse overheid voor iedereen moeten werken en voor "democratie, verantwoordingsplicht en welvaart voor iedereen" moeten zorgen. Hij omschrijft zichzelf als een "progressieve Republikein in de traditie van Abraham Lincoln en Teddy Roosevelt".