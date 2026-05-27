Marcel Musters is schuldenvrij na spontane inzameling

Marcel Musters heeft binnen een dag zoveel geld ingezameld dat hij zijn schulden heeft kunnen afbetalen. De 66-jarige acteur, bekend van hitseries als Penoza en Gooische Vrouwen, kon de afgelopen jaren niet werken vanwege lichamelijke en mentale problemen en had daardoor schulden opgebouwd. Hij deed dinsdag op Instagram een spontane oproep aan zijn 14.000 volgers om allemaal 1 euro te geven.

Musters zegt woensdag tegen het ANP "niet te weten wat ik meemaak: duizenden mensen hebben mij lieve berichten gestuurd en gesteund. Volgers sturen ook allemaal lieve berichten dat ze mij willen helpen, omdat ze vroeger zo hebben genoten van rollen die ik heb gespeeld. Ik kan niet zeggen wat dat met mij doet."

De acteur wil niet zeggen hoeveel schuld hij precies had. Hij kampte de afgelopen jaren met "gezondheidsproblemen, veel onkosten en weinig inkomen, verhuizen en schulden maken. Het leven liep even anders dan gedacht." Nu de schulden zijn afgelost, kan hij naar eigen zeggen leven van "mijn pensioentje en mijn AOW". De kans dat hij weer gaat acteren, acht Musters klein: "Door mijn hartkrampen kan ik 's ochtends niet garanderen dat ik de hele dag op de set kan staan."

De Gouden Kalf-winnaar wil zijn initiatief, dat hij Hallo Medemens heeft gedoopt, eens per maand gaan herhalen. "Er zijn heel veel Nederlanders die net als ik worstelen met financiële problemen", zegt hij. "Dit is blijkbaar een goede manier om hulp te vragen. Deze blijk van aandacht en liefde verdienen ook onbekende mensen, niet alleen een halfbekende Nederlander zoals ik."