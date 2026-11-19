Het museum Singer Laren heeft een grote collectie grafisch werk van M.C. Escher in bruikleen gekregen van de gemeente Hilversum. Het zijn eigen drukken van de kunstenaar, waaronder enkele van zijn meest iconische werken. Museumdirecteur Doede Hardeman zegt "bijzonder verheugd" te zijn.

In de collectie zitten werken als Dag en nacht (1938), Klimmen en dalen (1960), Hol en bol, Band van Möbius II (rode mieren) (1964) en Draaikolken (1957). De gemeente geeft ze in bruikleen omdat het museum de beste faciliteiten heeft om ze te conserveren en tentoon te stellen. Singer wil in 2028 een expositie houden van de Escher-collectie.

Escher (1898-1972) woonde het grootste deel van zijn leven in Baarn. Vooral daar maakte hij de gravures waarmee hij wereldberoemd is geworden. Escher woonde de laatste paar jaar in Laren, maar overleed in Hilversum.