ROTTERDAM (ANP) - Defensieminister Dilan Yeşilgöz wil niet ingaan op de onthullingen die donderdagochtend in NRC verschenen over Destinus. De krant meldt op basis van eigen onderzoek dat werknemers van de Nederlandse wapenfabrikant meedoen aan de oorlog in Oekraïne, om de Destinus-drones van het keurmerk 'battlefield proven' te kunnen voorzien.

Nederland helpt Oekraïne conform het humanitair oorlogsrecht, "en al het andere zeggen we helaas niks over", aldus Yeşilgöz tegen BNR op de wapenbeurs in het Rotterdamse Ahoy. Wel is het volgens haar niet per se nodig om wapens te testen op een slagveld. "Sterker nog, het is veel beter als ze getest zijn in een oefenscenario."

Destinus-topman Mikhail Kokorich heeft tegen NRC gezegd dat medewerkers testdrones gelanceerd en bediend hebben tegen Russische Shahed-drones, zij het onder leiding van Oekraïense militairen. Het ministerie van Defensie wil hier dus niet specifiek op ingaan, maar stelt in een algemene reactie dat "het inzetten van een wapensysteem tegen een partij bij een gewapend conflict rechtstreekse deelname aan vijandelijkheden is".