Het Omroep MAX-programma Sint & De Leeuw lijkt van de buis te verdwijnen. Dat staat althans in een nieuw rapport van de NPO, waarin wordt teruggeblikt op 2025. Omdat Sint & De Leeuw te weinig kijkers trok, zou het op basis van de beleidslijn Amusement geschrapt moeten worden.

In die regel staat dat alle amusementstitels die in "twee opeenvolgende jaren niet door de toets heen komen, moeten verdwijnen. Op basis van de resultaten in 2024 en 2025 moet het programma Sint & De Leeuw geschrapt worden".

Een woordvoerder van Omroep MAX kon zaterdag niet direct reageren op het rapport.

In Sint & De Leeuw ontvangt presentator Paul de Leeuw jaarlijks Sinterklaas op pakjesavond. Samen laten ze verschillende wensen in vervulling gaan. De Leeuw maakt al ruim twintig jaar een jaarlijkse sinterklaasshow. Het programma heeft door de jaren heen wel andere namen gehad. Sinds 2021 heet de show Sint & De Leeuw.