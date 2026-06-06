Iran hekelt nachtelijke aanval op radarinstallaties

TEHERAN (ANP/AFP/RTR) - Iran noemt een nachtelijke aanval op radarinstallaties in de kustregio Sirik en het eiland Qeshm een "flagrante schending van het staakt-het-vuren". In een bericht op X spreekt het ministerie van Buitenlandse Zaken van een aanval op de "nationale soevereiniteit en territoriale integriteit" van Iran. Ook noemt het de actie die het land de VS toedicht "vijandig en provocatief".

"Het herhaaldelijk schenden van het bestand door de VS laat eens te meer zien dat dit land de spanningen in de regio niet wil verminderen of wil terugkeren naar een stabiel pad", aldus Iran. Maar "ook brengt het met zijn hoogmoedige acties de regio serieus in gevaar". Iran roept landen in de regio opnieuw op om de VS niet toe te staan aanvallen uit te voeren vanaf hun grondgebied. De VS zullen verantwoordelijk zijn voor mogelijke consequenties, voegt het land toe.

De VS stelden eerder op zaterdag de installaties aan de Straat van Hormuz te hebben aangevallen.