Willie Wartaal, Maan en Nicolette Kluijver hebben alle drie een eigen boek geschreven voor de Nationale Sinterklaasboeken 2026. De boeken zijn vanaf 11 november verkrijgbaar. Job van Gelder, Alice Larsson en Emanuel Wiemans hebben de verhalen geïllustreerd.

Het boek van Kluijver gaat over het paard Ozosnel, dat ontdekt dat niet iedereen overal de beste in hoeft te zijn en iedereen iets bijzonders heeft. "Dat vond ik een mooie gedachte om in een grappig Sinterklaasavontuur te verwerken", vertelt de presentatrice.

Willie Wartaal vond het met name leuk om een compleet nieuwe wereld te maken met taal. "Dat vind ik juist voor kinderen zo leuk. Bij Sinterklaas kan bovendien bijna alles gebeuren." Ook Maan haalde plezier uit het schrijven van een kinderboek. "Ik vond het mooi om een Sinterklaasverhaal te schrijven dat niet alleen over cadeautjes gaat, maar ook over de waarde van wat je al hebt", zegt ze.

De drie auteurs presenteren hun boeken op 12 november in Villa Frankendael in Amsterdam, waar ze ook zullen voorlezen aan kinderen.