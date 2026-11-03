Apple TV komt binnenkort met een vierdelige docuserie over het leven en de carrière van Justin Timberlake. Daarin komen onder meer zijn relatie met Britney Spears en het veelbesproken optreden dat de zanger met Janet Jackson gaf tijdens de Super Bowl van 2004 ter sprake, melden bronnen aan Variety.

Volgens de Amerikaanse entertainmentsite komt Jackson zelf aan het woord over de bewuste Super Bowl-show. Tegen het einde van dat optreden scheurde Timberlake Jacksons outfit kapot, waardoor miljoenen mensen haar rechterborst live op tv zagen.

Vertegenwoordigers van Timberlake, Jackson en Apple wilden tegenover Variety niet reageren op verzoeken van Variety om commentaar. De documentaireserie moet al in december verschijnen.